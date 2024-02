Viel zu tun haben momentan die Stuttgarter Volleyballerinnen. In der Champions League im Viertelfinale, im Pokal im Finale - und in der Bundesliga geht es in die entscheidende Phase. Ein wiederkehrender Gegner in all diesen Wettbewerben ist der SC Potsdam. Am Samstag empfingen die Stuttgarterinnen den Rivalen aus Brandenburg zum Top-Spiel.