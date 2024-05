Wer ab Mitte der Woche mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf einigen Strecken auf Staus einstellen. Das gilt nach Angaben des ADAC besonders an einem Tag.

Der ADAC warnt vor Staus an Fronleichnam (Donnerstag, 30. Mai) und am kommenden Wochenende. In diesem Zeitraum werden voraussichtlich viele Menschen für einen Kurzurlaub verreisen. Zugleich dürften sich bis Sonntagabend viele Pfingsturlauber aus Baden-Württemberg und Bayern auf die Heimreise machen.

Stauhöhepunkt am Samstag

Obwohl Heimkehrer aus dem Fronleichnamsurlaub am Sonntag noch einmal für viel Verkehr sorgen dürften, rechnet der ADAC bereits am Samstag mit dem Stauhöhepunkt. Vor allem auf den Autobahnen im Süden in Richtung Norden wird es dann nach Einschätzung des ADAC voll werden. Dazu zählt auch die A5, die von Hessen nach Südbaden und an die deutsch-schweizerische Grenze führt. Besonders betroffen werden den Prognosen zufolge auch Autobahnen in Ballungsräumen sein.

Unter anderem auf diesen Strecken, die auch durch Baden-Württemberg führen, wird laut ADAC wohl am meisten Verkehr sein:

im Großraum Stuttgart

A5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim - Kaiserslautern

A7 Füssen/Reutte - Würzburg - A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A81 Singen - Stuttgart

Fronleichnam auch Feiertag in Österreich und der Schweiz

In Österreich und der Schweiz ist Fronleichnam ebenfalls ein Feiertag. Nicht zuletzt deshalb müssen Reisende auch auf einigen ausländischen Strecken mit langen Staus rechnen, beispielsweise auf der Brenner-, der Inntal-, der Tauern- und der Rheintalautobahn. Dasselbe gilt für die Gotthardroute und auf den Fernstraßen von der kroatischen Küste nach Deutschland.