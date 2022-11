Bund und Länder einigen sich auf milliardenschwere Entlastungen

Bund und Länder haben sich auf mehrere Entlastungen geeinigt. So sollen die Gas- und Strompreisbremse und ein 49-Euro-Ticket kommen. Kretschmann will die Beschlüsse schnell umsetzen.

Nach wochenlangem Ringen haben sich Bund und Länder am Mittwoch auf ein Paket zur Finanzierung der geplanten milliardenschweren Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise geeinigt. So sollen ein Gas- und ein Strompreisdeckel kommen. Bei den Gaspreisen soll die Deckelung bei zwölf Cent pro Kilowattstunde liegen, beim Strompreis bei 40 Cent, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach den Beratungen mit der Länder-Ministerpräsidentenkonferenz. Dies werde jetzt zusammen mit anderen Regelungen umgesetzt, wie eine Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen bei Stromproduzenten.

Entlastung im ÖPNV: "Deutschlandticket" für 49-Euro

Für Millionen Fahrgäste kommt außerdem ein bundesweites 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen. Bund und Länder einigten sich am Mittwoch über offene Finanzierungsfragen beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das bestätigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Geplant ist ein digitales, deutschlandweit gültiges "Deutschlandticket" für den ÖPNV zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement, wie es in einem Beschlussvorschlag des Kanzleramts hieß. Das Ticket solle schnellstmöglich eingeführt werden. Ob ein Start Anfang des Jahres klappt, ist aber offen. Der Preis könnte im Laufe der Zeit steigen. Die Einigung bei Finanzfragen sieht vor, dass Bund und Länder sich die Kosten für das 49-Euro-Ticket von insgesamt drei Milliarden Euro im Jahr teilen.

Ticket soll "so schnell wie möglich" eingeführt werden

Das "Deutschlandticket" im Nah- und Regionalverkehr zum Preis von 49 Euro im Monat soll nach den Worten von Bundesverkehrsminister Wissing so schnell wie möglich eingeführt werden. Ziel sei ein Start zum Jahreswechsel, sagte Wissing am Mittwoch in Berlin. Bund und Länder hätten sich zu finanziellen Fragen geeinigt. Es seien Vorarbeiten für das Ticket geleistet worden, aber noch Fragen zu beantworten.

Wissing sprach von einem "Gesamtpaket". Der Bund stelle für das Jahr 2022 zusätzliche Regionalisierungsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich zur Verfügung. Von 2023 an sollten die Regionalisierungsmittel jährlich um drei Prozent erhöht werden, bisher seien es 1,8 Prozent. Damit solle auch der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Fläche vorangetrieben werden. Das Deutschlandticket werde auch einen "Digitalisierungsschub" bringen, damit der ÖPNV nutzerfreundlicher werde, sagte Wissing.

Ministerpräsident Kretschmann zufrieden mit Ergebnis

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte sich im Anschluss an das Bund-Länder-Treffen zufrieden. "Ich bin froh, dass wir heute endlich Klarheit über die dringend nötigen Entlastungen für die Menschen und Unternehmen im Land geschaffen haben", so Kretschmann. Die Gespräche seien sehr konstruktiv und in "guter Atmosphäre" verlaufen. "Beide Seiten haben sich aufeinander zubewegt. Jetzt geht es darum, dass wir die Beschlüsse zügig umsetzen und sie ihre Wirkung entfalten", so Kretschmann weiter.

Kritik kommt von der AfD in Baden-Württemberg. Fraktionschef Bernd Gögel sprach von einer ineffizienten Symptombekämpfung. Das 49-Euro-Ticket sei eine ungerechte Maßnahme, bei der eine Gruppe in der Gesellschaft bevorzugt werde, Preise würden sozialisiert und damit künstlich niedrig gehalten. Das Wohngeld und die Strompreisbremse seien Fehler der Vergangenheit, für die jetzt alle zahlen müssten.

BW-Verkehrsminister sieht Ticket positiv - fordert aber mehr Mittel

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht die Verständigung von Bund und Ländern auf ein 49-Euro-Ticket weitgehend positiv. Es werde zweifellos ein "Gamechanger", sagte er am Mittwochabend. "Es ist supergünstig und wunderbar einfach. Es leitet das Ende des Tarifdschungels in Deutschland ein. Es lädt zum Um- und Einsteigen ein. Es ist ein Klimaticket." Doch Hermann warnte vor zu viel Euphorie. "Schon bald könnte es allerdings den Effekt haben, dass mehr Busse und Bahnen und dafür mehr Mittel nötig werden." Nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz bekämen die Länder zwar mehr Regionalisierungsmittel aber leider zu wenig für einen guten und gut ausgebauten ÖPNV.

Bund unterstützt Länder mit weiteren Milliarden bei Flüchtlingen

Bei ihrer Konferenz haben sich Bund und Länder auch über die Verteilung der Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten geeinigt. Nach Angaben von Bundeskanzler Scholz will der Bund für das laufende Jahr zusätzliche 1,5 Milliarden Euro für die Versorgung von Geflüchteten unter anderem aus der Ukraine zur Verfügung stellen. Bisher hatte der Bund den Ländern für das laufende Jahr 2 Milliarden Euro für die Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen zugesagt. Für das kommende Jahr wolle der Bund noch einmal 1,5 Milliarden Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen bereitstellen, sagte Scholz. Für Menschen aus anderen Ländern als der Ukraine, die in Deutschland Schutz suchten, wolle der Bund 1,25 Milliarden Euro geben.

Bund und Länder teilen sich Kosten für Wohngeld-Reform

Auch bei der geplanten Reform des Wohngeldes haben sich Bund und Länder geeinigt und teilen sich die Kosten. Es bleibe dabei, dass die staatliche Hilfe für Geringverdiener zur Hälfte von den Ländern finanziert werde, heißt es im Beschluss. Eigentlich wollten die Länder das Wohngeld finanziell nicht mehr mittragen. Wegen der hohen Energiepreise soll der staatliche Mietzuschuss zum 1. Januar reformiert werden: Er soll dann um durchschnittlich 190 Euro pro Monat steigen. Außerdem sollen künftig zusätzlich 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Es geht um Kosten von 5,1 Milliarden Euro.