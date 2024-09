Züge zwischen Heidelberg und Eberbach fahren nicht

per Mail teilen

Kurzfristig habe es im Stellwerk Neckargemünd Krankmeldungen gegeben, teilte die Bahn mit. Deshalb fahren auf der Neckartalbahn zwischen Heidelberg über Eberbach bis Bad Friedrichshall und auf der Elsenzbahn zwischen Heidelberg über Sinsheim nach Friedrichshall heute bis 18 Uhr keine Züge. Auch in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 18 und 6 Uhr sei kein Zugverkehr auf den Strecken möglich. Das Stellwerk Neckargemünd sei für die Zugsteuerung dort verantwortlich und es könne wegen der Krankheitsausfälle in dieser Zeit nicht besetzt werden. Die Deutsche Bahn organisiere zurzeit einen Busersatzverkehr. Fahrräder könnten in den Bussen nicht mitgenommen werden.