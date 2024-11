per Mail teilen

Die Jäger rund um Schriesheim schlagen Alarm, weil die Wildschweinbestände explodieren. Grund ist das Jagdverbot wegen der Schweinepest. Landwirte klagen über enorme Schäden.

Die Jäger im Rhein-Neckar-Kreis wollen eine Lockerung der strengen Jagdvorschriften, die wegen der Schweinepest erlassen wurden. Denn in den Wäldern und auf den Feldern in der Region seien deshalb immer mehr Wildschweine unterwegs. Sehr zum Leidwesen von Landwirten und Winzern, die über erhebliche Schäden klagen. Äcker, Weinberge und Wiesen würden regelrecht verwüstet. Grund für die unkontrollierte Vermehrung sei das strikte Jagdverbot, das seit August 2024 in Teilen der Region gilt - zum Beispiel entlang der Bergstraße zwischen Laudenbach und Dossenheim.