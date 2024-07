Rallye-Legende Walter Röhrl startet Freitag und Samstag bei der Oldtimer-Rallye Heidelberg Historic. Sie führt durch Kraichgau, Kurpfalz und Odenwald. Für ihn ist es ein besonderes Jubiläum.

Am Freitag und Samstag führt die Oldtimer-Rallye Heidelberg Historic wieder mehr als 500 Kilometer durch den Kraichgau, die Kurpfalz und den Odenwald - 180 Oldtimer fahren mit. Ebenfalls dabei ist auch der mehrfache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Denn genau vor vierzig Jahren hat er im Audi Sport quattro die Rallye "Schloss Heidelberg" überlegen gewonnen. Das Rennen im Jahr 1984 bildete den Grundstein für die heutige Heidelberg Historic, die der ADAC veranstaltet.

Walter Röhrl siegte erstmals mit dem Audi "quattro"

Vor genau 40 Jahren erhielt die Rallye "Schloss Heidelberg" - damals eine Bestzeit-Rallye - erstmals internationale Beachtung in der Szene. Durch die überraschende Teilnahme der damaligen Weltmeisterbesatzung Walter Röhrl und Christian Geistdörfer für einen Testeinsatz im neuen Audi Sport quattro im Jahr 1984 wurde die Rallye "Schloss Heidelberg" im Jahr später sogar ein Lauf zur Deutschen Meisterschaft.

Das Fahrerteam Röhrl und Geistdörfer überzeugte und holte dabei den ersten Sieg für den neuen Audi Sport "quattro". Der Grundstein für die heutige ADAC Heidelberg Historic war gelegt. Zu diesem besonderen Jubiläum wird die Rallye-Legende Walter Röhrl persönlich bei der diesjährigen ADAC Heidelberg Historic starten – in "seinem" Audi Sport quattro von damals.

Der ehemalige deutsche Rallyefahrer Walter Röhrl geht noch einmal an den Start. SWR

Walter Röhrl – der bis heute einzige deutsche Rallye-Weltmeister

Walter Röhrl, heute 77 Jahre alt, war zwischen 1973 und 1987 als Rennprofi aktiv und gewann 1980 und 1982 die FIA-Weltmeisterschaft, 1974 war er bereits Europameister geworden. Er ist der bisher einzige deutsche Rallye-Weltmeister. Vierzehn Siege hat er bei Rallye-WM-Läufen eingefahren. Viermal hat er die berühmte Rallye Monte Carlo gewonnen. Niki Lauda nannte ihn ein "Genie auf Rädern". Walter Röhrl lebt heute in Bayern.

Tod des Bruders bei Autounfall führte zu Gewissenskonflikt

Röhrl wuchs als jüngstes von drei Kindern eines Steinmetzes in Regensburg auf. Als er zehn Jahre alt war, trennten sich die Eltern, er lebte danach bei seiner Mutter. Mit 18 machte er seinen Führerschein und arbeitete zunächst als Fahrer. Im selben Jahr starb sein Bruder Michael bei einem Autounfall in seinem Porsche. In Interviews schilderte Röhrl, wie sehr ihn der Bruder geprägt habe und dass dessen Tod in den Anfangsjahren seiner Karriere wegen der Angst seiner Mutter zu einem Gewissenkonflikt geführt habe. Vor Beginn seiner Profilaufbahn 1973 hatte Röhrl die Ausbildung zum staatlich geprüften Ski-Lehrer abgeschlossen. In seiner Jugend war er Skirennläufer gewesen.

Oldtimer-Rallye führt durch Kraichgau, Kurpfalz und Odenwald

Walter Röhrl führt die diesjährige Heidelberg Historic in "seinem" Audi Sport quattro an, zusammen mit 13 weiteren Rallye-Fahrzeugen aus den 1980er Jahren. Die Tour begann am Freitag um neun Uhr. Am Samstag führt die Route ab acht Uhr in den Odenwald. Start und Ziel sind jeweils am Technikmuseum in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis).

Die 180 Fahrzeuge müssen auf der mehr als 500 Kilometer langen Strecke 18 Wertungsprüfungen überstehen und zeigen dabei die Geschichte des Automobils von den Anfängen bis in die späten 1970er Jahre. Bei der Oldtimer-Rallye geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Kontinuität. Besonders beliebt bei den Zuschauern sind die Fahrt durch die Heidelberger Altstadt und der Rundkurs in Spechbach (Rhein-Neckar-Kreis).

Zeitpläne und Zuschauerpunkte entlang der Strecke werden auf heidelberg-historic.de veröffentlicht.