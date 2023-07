Autounfall in Zweiflingen: Zwei Männer lebensgefährlich verletzt

Zwei 30-jährige Männer sind am Samstag bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Der Fahrer und Beifahrer waren Teilnehmer der 27. Oldtimer Historic Rallye.

Zwei 30-jährige Männer sind bei einem Autounfall am Samstag bei Zweiflingen-Orendesall (Kreis Hohenlohe) schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein Teilnehmer der Heidelberger Historic Rallye mit seinem Oldtimer auf der mit Rollsplitt bedeckten Landstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und kam im Grünstreifen zum liegen. Zwischenzeitlich wurde wegen des Rettungseinsatzes die Landstraße gesperrt. Der Fahrer des Wagens sei in Lebensgefahr.



Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden von 100.000 Euro.