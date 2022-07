SAP-Jubiläum: Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast bei 50-Jahr-Feier in Mannheim

per Mail teilen

Der Softwarekonzern SAP feiert in Mannheim sein 50-jähriges Bestehen. Erwartet werden Bundeskanzler Olaf Scholz und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Am Gala-Abend in der Mannheimer SAP-Arena wird Konzern-Chef Christian Klein den Besuch aus Berlin und Stuttgart in Empfang nehmen - stilgerecht auf einem roten Teppich, heißt es aus der Walldorfer Konzernzentrale.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu Gast bei der SAP-Jubiläums-Feier. IMAGO Bernd Elmenthaler

Politiker werden Rede halten

Auf dem Programm steht neben dem obligatorischen Fototermin mit der Presse die Besichtigung historischer IT-Gerätschaften. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden in ihren Ansprachen freundliche Worte finden - schließlich hat sich SAP in ihrer 50-jährigen Unternehmensgeschichte zum Weltmarktführer für Firmensoftware mit mehr als 105.000 Mitarbeitern entwickelt.

Anlass: 50-jähriges Firmenjubiläum

Anlass für den Besuch ist das 50-jährige Firmenjubiläum des Dax-Konzerns. 1972 legten fünf ehemalige IBM-Mitarbeiter den Grundstein für den heutigen Weltkonzern, darunter die ehemaligen Vorstandssprecher von SAP, Dietmar Hopp und Hasso Plattner. 2021 erwirtschaftete SAP einen Umsatz von rund 28 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von etwa 5,4 Milliarden Euro.