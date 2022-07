per Mail teilen

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP feierte am Freitag sein 50. Jubiläum. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) feierten mit. SAP-Chef Christian Klein nahm die Ehrengäste aus Berlin und Stuttgart beim Gala-Abend in der Mannheimer SAP-Arena in Empfang.