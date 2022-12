Klima Arena in Sinsheim: Konferenz zur Zukunft des Waldes

Der Wald im Klimawandel: Wie ist der Zustand des Waldes? Wie sieht die Zukunft des Waldes aus? Auf diese Fragen versucht die zweitägige Expertentagung Antworten zu finden.

Experten und Interessierte treffen sich Samstag und Sonntag in der Klima Arena in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), um sich über den Zustand und die Zukunft der Wälder in Deutschland auszutauschen.

Titel: "Waldwärts - Multitalent Wald im Dauerstress"

Was kann getan werden, um den Wald fit zu machen für den Klimawandel? Das ist eine der Hauptfragen, mit denen sich die Fachleute des Symposiums beschäftigen, so die Klima Arena. Im Rahmen des zweitägigen Waldsymposiums erkunden die Expertinnen und Experten, wie es dem Multitalent Wald und seinen vielfältigen Funktionen gehe. Gemeinsam mit Gästen aus Forschung und Praxis werde auch den Fragen nachgegangen, was die Ursachen des schlechten Zustandes sein könnten. Und was die Fachleute unternehmen müssten, damit der Wald auch weiterhin mit seinen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen erhalten bleibt.

Der Wald im Klimawandel – Waldsterben 2.0

Dürre, Schädlingsbefall und Pilzkrankheiten würden dem Wald inzwischen sichtbar zusetzen, so die Klima Arena. Waldbrände seien lange Zeit ein Phänomen in anderen Ländern gewesen. Jetzt wären sie in diesem Sommer endgültig auch bei uns in Deutschland angekommen. Nach dem Waldsterben in den 80er Jahren, sei nun vom Waldsterben 2.0 die Rede.

Welcher Baum hat Zukunft?

Im Kraichgau werde zum Beispiel schon länger darüber gestritten, welche Baumarten in Zukunft die besseren Chancen haben. So fordere eine Bürgerinitiative stärker auf bestehende Buchenwälder zu setzen. Vertreterinnen und Vertreten der Forstwirtschaft wollen dagegen die Buchenbestände nach und nach durch Eichen ersetzen. Letztere sind bereits gut an Wärme und Trockenheit angepasst, so die Klima Arena.

"Die Zukunft unserer Wälder ist nicht nur eine Frage unter Förster:innen und Wissenschaftler:innen, sondern liegt uns allen am Herzen."

Kostenlos und ohne Anmeldung

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Laut Klima Arena können Interessierte an allen oder auch an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Die Besucherinnen und Besucher können ihre Fragen, wenn sie welche stellen möchten, direkt mit in die Vortragsreihen und in die Diskussionsrunde mit einbringen.