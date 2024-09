Ein Mann soll im Januar am Mannheimer Kurpfalzkreisel eine Passantin mit einem Klappmesser angegriffen haben. Er wird nun in einer Psychiatrie untergebracht.

Nach einem Messerangriff auf eine Frau in Mannheim Ende Januar wird ein inzwischen 29-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das hat das Landgericht Mannheim am Montag entschieden. Der 29-Jährige soll demnach an einer paranoid-halluzinatorischen Psychose leiden und im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben.

Mannheim: Frau wurde schwer verletzt, Zeugen stoppten Angreifer

Die Staatsanwaltschaft ist davon ausgegangen, dass der Mann die Frau an einer Ampel im Bereich des Kurpfalzkreisels unvermittelt mit einem Klappmesser angegriffen hat. Er soll sie zunächst am Kopf verletzt haben. Als sie zu Boden ging, soll der heute 29-Jährige weiter zugestochen haben. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Zeugen hatten den Mann überwältigt und ihn der Polizei übergeben.

Der 29-Jährige soll außerdem im August 2023 in einem Restaurant in Mannheim einen Mann mit einem Baseballschläger attackiert haben.