Uni Heidelberg startet Testphase für kostenlose Menstruationsartikel

Periodenprodukte können für viele eine finanzielle Belastung sein. Deshalb startet die Universität Heidelberg im neuen Jahr eine Testphase für kostenlose Menstruationsartikel.

Ab Januar 2023 finden Studentinnen in zehn verschiedenen Toiletten der Universität und des Studierendenwerks Heidelberg kostenlose Binden und Tampons. Das sechsmonatige Pilotprojekt ist aus einer Initiative von Heidelberger Studierenden entstanden. Sie heißt "Periodic Deutschland".

Studierendenrat will Kosten für Testphase übernehmen

Der Studierendenrat übernimmt nach eigenen Angaben die Kosten für die Testphase. Studierende der Initiative würden den Bedarf, die Auswirkungen sowie Optimierungsmöglichkeiten regelmäßig abfragen, um im Anschluss über eine dauerhafte Lösung diskutieren zu können.

Projekt gegen Scham und Stigmatisierung

Das Projekt soll gegen Scham und Stigmatisierung der Menstruation helfen und Frauen finanziell entlasten. Nach Angaben der studentischen Initiative können sich 23 Prozent der menstruierenden Frauen in Deutschland Periodenartikel nur schwer leisten. Wenn Tampons und Binden nicht regelmäßig gewechselt werden, könne das auch zu gesundheitlichen Risiken führen.

Initiative plant Vorträge an der Uni

Die Mitglieder der studentischen Initiative halten außerdem Aufklärungsvorträge an weiterführenden Schulen, um mögliche Wissenslücken schließen zu können. In Zukunft seien auch Vorträge an Universitäten geplant.