Drei junge Männer haben sich Samstagnacht ein verbotenes Autorennen im Mannheimer Fahrlachtunnel geliefert. Dabei verursachten sie einen Unfall mit insgesamt vier Autos.

Bei einem verbotenen Autorennen im Mannheimer Fahrlachtunnel sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei rasten drei junge Männer jeweils in einem BMW durch den Tunnel und wechselten dabei häufig die beiden Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen. Vor ihnen fuhren mehrere Autos ordnungsgemäß durch den Tunnel. Einer der Männer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem Kleinwagen vor ihm.

Kleinwagen kippt um und schlittert 30 Meter weit

Der Kleinwagen wurde dabei so heftig in die Leitplanke geschleudert, dass er auf die Seite kippte und etwa 30 Meter über die Fahrbahn schlitterte. Auch zwei weitere Autos wurden in den Unfall verwickelt. Der Unfallverursacher sowie vier Insassen der anderen Autos wurden leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 55.000 Euro.

Männer mussten Führerschein abgeben

Die Polizei ermittelt gegen die drei BMW-Fahrer wegen Teilnahme an einem verbotenen Autorennen und beschlagnahmte ihre Führerscheine. Sie bittet alle, die den Unfall oder das Rennen beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.