Am Mittwoch ist ein Lkw an einer Oberleitung hängengeblieben. Das hat Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr zwischen den Mannheimer Stadtteilen Feudenheim und Vogelstang.

In Mannheim hat ein Lkw am Mittwochmittag eine Oberleitung der Straßenbahn heruntergerissen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann die angegebene Höhenbeschränkung im Geraer Ring in Mannheim-Vogelstang übersehen. Verletzt habe sich der Fahrer dabei nicht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 100.000 Euro.

Straßenbahnverkehr im Bereich Vogelstang beeinträchtigt

Die Reparatur der Oberleitung wird mehrere Tage dauern, teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit. Der Straßenbahnverkehr in den Stadtteilen Feudenheim und Vogelstang wird vermutlich noch für mehrere Tage gestört bleiben. Betroffen ist die Linie 7. Die Bahnen fahren auf verkürztem Linienweg zwischen den Haltestellen Paradeplatz und Neckarplatt. Auf der Strecke fahren ersatzweise Busse. Das benachbarte Einkaufszentrum hat durch den Unfall keinen Schaden genommen, erklärte eine Sprecherin der Polizei dem SWR.