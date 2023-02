per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A5 Richtung Karlsruhe zwischen Bensheim und Heppenheim hat es laut Polizei zwei Schwerverletzte gegeben. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe zwischen Bensheim und Heppenheim (beides Kreis Bergstraße) hat es laut des Polizeipräsidiums Südhessen zwei Schwerverletzte gegeben. Zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Süden musste kurzzeitig gesperrt werden.

Pkw fährt auf Pannenfahrzeug

Nach Angaben der Polizei Südhessen gegenüber dem SWR, kam es gegen 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Pkw und ein Lkw, der mit einer Panne auf dem Standstreifen stand. Der Autofahrer und ein weiterer Insasse wurden dabei schwer verletzt. Die beiden verletzten Personen wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken gebracht.

Genaue Unfallursache noch unklar

Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, war ein 55-jähriger Mann aus dem Main-Taunus-Kreis gegen 13 Uhr auf der linken Fahrbahn der A5 in Richtung Süden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte auf den stehenden Lkw auf dem Standstreifen. Ein Gutachter wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

A5 Richtung Süden war gesperrt - Gegenrichtung nicht betroffen

Die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe musste kurzzeitig gesperrt werden, so die Polizei Südhessen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Bensheim abgeleitet. Es kam dabei zu einem längeren Rückstau. Die Gegenfahrbahn Richtung Norden war nicht betroffen.