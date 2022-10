A5 bei Hirschberg in Richtung Frankfurt bis Montag gesperrt

per Mail teilen

Auf der Autobahn 5 wird am Wochenende wieder gebaut. Die Autobahn GmbH Südwest warnt bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) vor einer Sperrung.

Nach der Sperrung der A5 bei Weinheim in Richtung Süden wegen Sanierungsarbeiten am vergangenen Wochenende ist nun die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt dran: Von Samstagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr ist die A5 zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Kreuz Weinheim gesperrt.

Grund der Sperrung: Sanierungsarbeiten

Die Fahrbahn wird im Bereich der Überführung über die Bahnstrecke Heidelberg-Frankfurt saniert, teilte die Autobahn GmbH Südwest mit. Ab dem Autobahnkreuz Heidelberg seien Umleitungen ausgeschildert.

Mögliche Umleitungen

Die Umleitung in Richtung Frankfurt und Darmstadt erfolgt demnach über die A656 bis zum Kreuz Mannheim. Dann geht es weiter auf die A6 und ab dem Viernheimer Kreuz auf die A67. Wer Richtung Dossenheim, Ladenburg und Schriesheim unterwegs ist, könne am Kreuz Heidelberg bis zur Anschlussstelle Hirschberg weiterfahren. Ab dort sei zusätzlich eine Umleitung über die B3 und die Westtangente bis zum Kreuz Weinheim ausgeschildert. Autofahrer sollten laut Autobahn Südwest den Umleitungsschildern folgen und nicht ihrem Navi.