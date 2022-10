Verkehrsbehinderungen auf der A5: Zwischen dem Kreuz Weinheim und Hirschberg war die Autobahn Richtung Karlsruhe bis Montagmorgen, 5 Uhr, gesperrt. Die Strecke ist laut Polizei wieder befahrbar.

Grund für die Sperrung waren Sanierungsarbeiten. Dabei ging es um ein rund 800 Meter langes Teilstück an der Überführung über die Bahnstrecke Heidelberg-Frankfurt.

In diesem Bereich hatte es zwar in diesem und im vergangenen Jahr bereits Bauarbeiten gegeben - diesen Streckenabschnitt habe man aber aus logistischen Gründen nicht gleichzeitig sanieren können. Das werde am vergangenen und am kommenden Wochenende nachgeholt.