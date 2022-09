Schriesheim schaltet nachts die Außenbeleuchtung ab

per Mail teilen

Kommunen in der Rhein-Neckar-Region haben unterschiedliche Pläne, wie sie die Energiesparverordnung umsetzen. Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) schaltet die Außenbeleuchtung ab.

Die Stadt Schriesheim reagiert jetzt auf die 1. Energiesparverordnung der Regierung. Sie will so den stark steigenden Energiepreisen entgegenwirken. Ab Montag wird an öffentlichen Gebäuden das Licht abgeschaltet.

Licht aus in Schriesheim

Ab Montag bleibt die Außenbeleuchtung aus. Das gilt für die Strahlenburg, das historische Rathaus und auch das Archiv wird nachts nicht weiter angestrahlt. Darüber hinaus wird das Licht am Schillerplatz um den Brunnen und an den Grünflächen abgeschaltet. Der Stadtverwaltung sei es sehr wichtig, mit entsprechenden Vorsorgemaßnahmen den kommunalen Energieverbrauch zu reduzieren, sagt Bürgermeister Christoph Oeldorf (parteilos).

"Derzeit werden weitere Einsparungsmaßnahmen, auch gemäß der Bundesverordnung zum Energieeinsparen, hinsichtlich der konkreten Umsetzung geprüft."

In Mannheim und Heidelberg ist es bereits dunkel

Die Städte Mannheim und Heidelberg haben die nächtliche Schlossbeleuchtung bereits abgeschaltet. Auch die Stadt Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat mit der Lichtabschaltung begonnen. Unter anderem wurde die Außenbeleuchtung von zahlreichen historischen Gebäuden, Kunstwerken und Brunnen eingestellt, darunter die Burg Steinsberg.

2. Energiesparverordnung kommt

In einer zweiten Verordnung ab dem 1. Oktober werden für die kommenden zwei Jahre regelmäßige Mängelprüfungen von Gasheizungen durch Gebäudeeigentümer vorgeschrieben, sowie der Austausch ineffizienter Pumpen. Damit sollen die Heizungssysteme optimiert werden.