Seit März 2024 untersuchen sogenannte Sauberkeitsermittler in Mannheim Müll und Unrat, der einfach irgendwo abgeladen wurde. Das Ziel: Die Verursacher zu finden. Mit Erfolg, sagt die Stadt.

Möbel, Klamotten, Sperrmüll und Unrat, die auf die Straße gestellt oder gekippt wurden, sind ein großes Problem in Mannheim. Seit März sollen sogenannte "Sauberkeitsermittler" das in den Griff bekommen. Sie sollen Müllsünder aufspüren, in dem sie nach Hinweisen suchen und Nachbarn befragen. Sie machen das mit Erfolg, teilte die Stadtverwaltung nun mit. Deswegen werden sie auch 2025 in der ganzen Stadt wieder auf Spurensuche gehen.

Müll-Detektive in Mannheim bekommen positives Feedback

Die Stadtverwaltung kann zwar nicht sagen, ob es weniger illegal abgelegten Müll in Mannheim gibt, seit die Müll-Detektive im Einsatz sind - schlicht und einfach, weil es keine Vergleichszahlen von früher gibt. Aber: Die Erfahrungen der Sauberkeitsermittler seien durchweg positiv. Die Bürger schätzten ihren Einsatz für ein sauberes Mannheim.

Sauberkeitsermittlerin Sabrina Brand im Sommer 2024 bei der Suche nach Müll-Sündern im Stadtteil Waldhof. Mit Handschuhen sucht sie nach Hinweisen in abgestelltem Müll am Straßenrand. SWR

Allein in ersten drei Monaten 1.800 Kubikmeter Müll entdeckt

Das bisherige Vorgehen habe sich bewährt und die drei amtierenden Ermittler sollen Müllsündern auch im kommenden Jahr auf die Schliche kommen. Allein in den drei Test-Monaten von März bis Juni dieses Jahres meldeten sie rund 1.800 Kubikmeter illegal entsorgten Sperrmüll - und zwar in allen Mannheimer Stadtteilen. Allerdings gehörte der Waldhof zu den Stadtteilen, in denen der meiste Müll herumlag, so die Stadtverwaltung. Im Februar will die Stadt dann eine umfassende Bilanz des ersten Einsatzjahres ziehen.