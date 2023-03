Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt

Der Name "Riedbahn" bezieht sich auf das Hessische Ried - einen Teil der Oberrheinischen Tiefebene. Die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Mehr als 300 Züge sind dort täglich unterwegs. Damit zählt die Strecke zu den Verbindungen mit den mit dem höchsten Verkehrsaufkommen bundesweit. Die Züge dürfen auf der Strecke bis zu 200 Stundenkilometer schnell fahren.

Auf der Riedbahn-Strecke wurde seit Anfang Januar 2023 täglich mindestens eine Störung registriert. Das habe wegen der zentralen Lage oft bundesweite Auswirkungen, heißt es von der Bahn. Eine Neubaustrecke ist in Planung. Sie kann nach Angaben der Bahn aber voraussichtlich erst in den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden.