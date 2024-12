Senior Kurt Schuhmacher studiert in Heidelberg

Wenn er durch die Flure der Heidelberger Uni läuft, könnte man meinen, er sei Dozent. Dabei studiert der 71 Jahre alte Kurt Schuhmacher Germanistik und Geschichte.

Kurt Schuhmacher ist 71 Jahre alt und lebt in der Nähe von Heidelberg. Im Sommersemester 2023 hat er sein Seniorenstudium in Germanistik und Geschichte an der Universität Heidelberg angefangen. Diese beiden Fächer hat er bereits in seinen Zwanzigern studiert und erfolgreich abgeschlossen. Anschließend hat er in einer Printredaktion gearbeitet. Als Kurt Schuhmacher seinen Job verlor und in der Medienwelt nicht wieder unterkam, entschied er sich als Quereinsteiger im Werk- und Personenschutz zu arbeiten. Glücklich gemacht hat ihn dieser Job nicht. Deshalb hat der 71-Jährige sich geschworen, seine Lieblingsfächer im Ruhestand nochmal zu studieren.

Meine Enkeltöchter sind stolz darauf, dass der Opa nochmal studiert.

Das Studium in Heidelberg hält den Senior geistig fit

Mittlerweile studiert Kurt Schuhmacher im vierten Semester an der Universität Heidelberg. Auch wenn er die Uni offiziell als Gasthörer besucht, sitzt er nicht nur Vorlesungen. Er engagiert sich auch in Seminaren, schreibt Klausuren mit und hält Referate. Das Studium mache ihn glücklich und halte ihn jung, auch wenn er schon die ein oder andere stressige Phase hatte, so Kurt Schuhmacher - "Die ältesten Studenten setzen sich am meisten unter Druck". In seiner Freizeit schreibt er Gedichte. Heidelberg und die Studierenden seien eine große Inspiration für ihn. In seinem Leben hat er bereits 270 Gedichte geschrieben, in diesem Jahr über 80. Sein Traum ist es, diese als Vermächtnis für seine Töchter zu veröffentlichen.

Manchmal bin ich den ganzen Tag in der Bibliothek.

Jung und alt inspirieren sich gegenseitig

In seinem Seminar zur "Frühromantik" fällt Kurt Schuhmacher unter den jungen Studierenden auf, und das nicht nur wegen seines Alters: Er beteiligt sich immer wieder mit Wortmeldungen. "Er strahlt eine enorme Dankbarkeit und Begeisterung für sein Studium aus", so Marcel Krings, einer der Professoren Kurt Schuhmachers. Er verbringt häufig den ganzen Tag in der Bibliothek mit einem Lexikon und bereitet sich auf seine Seminare vor. Auch beim Mittagessen sitzt er mit den jungen Studierenden zusammen und erzählt ihnen aus seinem Leben. So mancher Studierende ist beeindruckt von seinem Mut, das Studium in seinem Alter nochmal aufzunehmen.

Ich finde es wahnsinnig, dass er in dem Alter noch studiert. Hut ab!

Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Studierenden über 50 Jahren an deutschen Hochschulen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen - von knapp 17.000 im Jahr 2000 auf mehr als 38.000 im Jahr 2023.