120 Jahre alt und 400 Tonnen schwer ist das schwimmende Restaurant in Karlsruhe. „Vater Rhein“ heißt das Schiff, das auch Vereinsheim für den Motorbootclub Karlsruhe ist. Seit mehr als 50 Jahren liegt der einstige Schleppkahn im Karlsruher Rheinhafen Maxau. Doch so langsam kommt das Schiff in die Jahre.