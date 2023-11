Mannheim: Wie geht es weiter mit Spinelli?

Das rund 60 Hektar große Spinelligelände in Mannheim wird derzeit in Teilen zurückgebaut. In welchem Umfang, das war am Dienstagabend Thema im Ausschuss für Konversionsflächen.

Teile Spinellis werden nach der BUGA23 mit Wohnhäusern durch die GBG bebaut. Insgesamt sollen 200 neue Wohneinheiten auf dem Gelände entstehen. Laut des Geschäftsführers der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG, sei aus wirtschaftlicher Sicht und Nachhaltigkeitsgründen der Abriss der Bestandsgebäude vorteilhafter, als deren Erhaltung. Der größere Teil Spinellis soll Grünfläche bleiben Der größte Teil Spinellis soll naturnahe Grünfläche bleiben. Rund 10 Hektar des Freigeländes sollen eingezäunt werden. Grund dafür sei der Brutvogelschutz für die Haubenlerche vor Katzen. Außerdem soll es einen weiteren eingezäunten Bereich für die Mauereidechse geben. Die Schienen weisen auf die Vergangenheit des Spinelli-Geländes als Lager- und Verteilzentrum der US Armee hin SWR Kessel Gastronomie in der U-Halle auf Spinelli soll bleiben Die teilweise geöffnete U-Halle ist gut von oben einzusehen SWR Scharff Die U-Halle wird in Teilen weiter zurückgebaut, bleibt aber ansonsten für den Gastronomiebereich erhalten. Denkbar seien hier größere Events mit bis zu 800 Besuchern, so der Geschäftsführer der BUGA23, Michael Schnellbach.