Die Blumenpracht der Bundesgartenschau ist Vergangenheit, doch die Pflanzen leben weiter. Am Mittwoch gab es den großen BUGA 23-Abverkauf.

Tausende waren beim großen BUGA 23-Abverkauf auf der Suche nach einem Schnäppchen: Pflanzen, Wurzeln, Stauden, Hängepflanzen oder Stühle, Tische, Pflanzkübel - fast alles, was auf dem BUGA 23-Gelände verwendet wurde, war am Mittwoch zu haben.

Das hat sich gelohnt. Ein paar Rosen für die Oma und was Grünes für das eigene Zimmer. SWR

Erinnerung an schöne BUGA-Zeit

Die Menschen stellten sich geduldig in lange Schlangen, in der Hoffnung auf ein Schnäppchen. Nicht alles war ganz billig, das bremste die Kauflust aber nicht aus. Denn gerade die vielen Dauerkartenbesitzer hatten eine schöne Zeit auf der BUGA, waren nach eigenen Angaben manchmal 20 oder sogar 100 Mal da und hätten sich in die vielen Pflanzen verliebt.

Sie wollen ein Stückchen Bundesgartenschau mit in den eigenen Garten nehmen - als Erinnerung.

Allerdings war es keine leichte Aufgabe, die Pflanzen nach Hause zu schleppen. SWR

Am Mittwochvormittag war auch die Schlange an der Kasse bereits lang, es ist gute Tradition auf Bundesgartenschauen, das überflüssige Material und viele der Pflanzen zu verkaufen.

Es ging nicht nur um Pflanzen. Stühle, Tische, Schränke, Benzinkanister - es ging alles weg wie warme Semmeln SWR

Der Förderkreis der BUGA 23 hatte sein eigenes Angebot. Die Helferinnen und Helfer hatten Dahlien-Wurzeln ausgegraben und brachten sie für eine Spende unter die Leute.