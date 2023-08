Gegen die Wahl von Christian Specht zum neuen Oberbürgermeister sind mehrere Einsprüche eingegangen. Deshalb kann der CDU-Politiker sein Amt zunächst nur unter Vorbehalt antreten.

Christian Specht (CDU) SWR

Eigentlich sollte Christian Specht (CDU) sein neues Amt als Oberbürgermeister der Stadt Mannheim am 4. August antreten. Daraus wird wohl nichts, jedenfalls nicht wie geplant. Denn die Wahl vom 9. Juli ist noch nicht rechtsgültig.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe sind gegen die Gültigkeit der Wahl drei Einsprüche eingegangen. Von wem sie stammen und was darin genau beanstandet wird, teilte die Behörde nicht mit. Die Stadt Mannheim hatte zuvor von zwei Einsprüchen gesprochen.

Mannheimer Gemeinderat soll Specht zum OB auf Zeit ernennen

Laut Stadt sollen die Einsprüche laut Regierungspräsidium zurückgewiesen werden. Allerdings kann gegen eine solche Entscheidung Klage eingereicht werden, so dass die Wahl nach wie vor nicht rechtskräftig wäre. Der Amtsantritt Spechts würde sich dadurch verzögern.

Am Donnerstag muss deshalb der Mannheimer Gemeinderat zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Dabei soll Specht, wie es die Gemeindeordnung in solchen Fällen vorsieht, ab Freitag zum "bestellten (Ober)Bürgermeister bestellt" werden. Dazu ist ein Beschluss der Mehrheit des Gemeinderats nötig. Damit würde Specht dann zunächst für zwei Jahre zum Oberbürgermeister ernannt. Früher nannte man dies "Amtsverweser", dieser Begriff wurde aber abgeschafft.

Vorerst kein Stimmrecht für OB im Mannheimer Gemeinderat

Sollte der Gemeinderat am Freitag Specht zum vorläufigen Oberbürgermeister bestellen , dann hätte Specht nach Angaben des baden-württembergischen Städtetags zwar alle Rechte, als OB zu handeln und zu entscheiden, aber er hätte kein Stimmrecht im Gemeinderat selbst. Dieses steht ihm erst zu, wenn die Wahl endgültig rechtskräftig geworden ist.

Wahlanfechtungen auch in Weinheim, Eppelheim und Schriesheim

Dass Wahlen angefochten werden, ist auch im Rhein-Neckar-Kreis kein neues Phänomen. In Weinheim trat Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) sein Amt 2019 fast ein Jahr später an als geplant. Bis die Wahl für rechtsgültig erklärt wurde, blieb er Bürgermeister in Hirschberg. Und in Eppelheim und Schriesheim wurden die parteilosen Bürgermeister Patricia Rebmann und Christoph Oeldorf mit Verspätung in ihre Ämter eingeführt.

VGH erklärt Bürgermeisterwahl in Weinsberg für ungültig

Und auch in anderen Teilen Baden-Württemberg sorgte die Rechtmäßigkeit von Bürgermeisterwahlen immer wieder mal für juristische Auseinandersetzungen. Die Wahl im Jahr 2020 in Weinsberg (Kreis Heilbronn) etwa erklärte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof im Januar 2023 für ungültig. Grund war die unterschiedliche Behandlung der Bewerber im Vorfeld der Wahl. Und in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) musste die Bürgermeisterwahl im Jahr 2021 wiederholt werden. Dort hatte die Kommnalaufsicht eine Pressemitteilung der Gemeindeverwalttung moniert..