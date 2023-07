Mannheim bekommt neuen OB: Peter Kurz zieht Bilanz

Neuer OB in Mannheim: Peter Kurz geht

In Mannheim geht eine Ära zu Ende: Der SPD-Politiker Peter Kurz war fast 16 Jahre lang Oberbürgermeister der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg. Eine lange Zeit, in der man viel bewegen kann. Der dramatische Mangel an Kita-Plätzen, ein umstrittener Verkehrsversuch und eine neue Bibliothek für 70 Millionen Euro, eine schwierige Haushaltslage – das waren zuletzt Themen, die die Menschen in Mannheim bewegt haben.

CDU regiert Mannheim: Christian Specht wird OB

Jetzt übernimmt nach knapp 70 Jahren SPD-Regentschaft ein CDU Mann in der Quadratestadt an Neckar und Rhein. Kurz war zur OB-Wahl 2023 nicht mehr angetreten. Der bisherige erste Bügermeister Christian Specht wurde am 9. Juli 2023 im zweiten Wahlgang nach einem knappem Wahlsieg zum neuen OB von Mannheim gewählt. Wieder einmal war bei der OB-Wahl eine niedrige Wahlbeteiligung zu verzeichnen: Gerade einmal 30,9 Prozent der Bürger:innen gingen für den 2. Wahlgang zu den Urnen. Bei der Hauptwahl am 18. Juni hatte die Wahlbeteiligung noch bei 32,22 Prozent gelegen.

16 Jahre Oberbürgermeister: Kurz zieht Bilanz

Während seiner letzten Tage im Amt ist der scheidende Mannheimer OB Peter Kurz in SWR1 Leute. Wir ziehen mit ihm Bilanz seiner Amtszeit und schauen auf die drängendsten Probleme in der Stadt, von der viele sagen, sie sei die einzig wahre Metropole in Baden-Württemberg.