An diesem Sonntag entscheidet sich, wer künftig an der Spitze der Verwaltung in Mannheim steht. Beobachter rechnen mit einem knappen Ausgang im zweiten Wahlgang.

Die letzten Wahlkampfgespräche sind geführt. Die Zeit der Reden, Interviews und des Social-Media-Wahlkampfs ist vorbei. Heute am Sonntag wird derjenige Oberbürgermeister in Mannheim, der am Ende die meisten Stimmen bekommt. Denn in diesem zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.

Mögliches Kopf-an-Kopf-Rennen in Mannheim

Von den acht Kandidaten und Kandidatinnen der ersten Wahl sind nur noch drei übrig geblieben: Neben Christian Specht (CDU) und Thorsten Riehle (SPD) ist das der parteilose Ugur Cakir. Da er im ersten Durchgang nur knapp 0,9 Prozent der Stimmen erhalten hat, läuft es de facto auf eine Stichwahl hinaus.

Spannend wird, welcher Kandidat in den vergangenen drei Wochen die Zeit für sich besser nutzen konnte. Und damit Wählerinnen und Wähler an diesem Sonntag bei der Wahlentscheidung auf seine Seite ziehen kann.

Ergebnisse hier mitverfolgen

Wer an diesem Wahlsonntag wo punkten kann und wo nicht, können Sie an dieser Stelle mitverfolgen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird gegen 19 Uhr gerechnet. Alles rund um die Ergebnisse, Analysen und erste Interviews sehen, lesen und hören Sie ständig aktualisiert hier.

Specht in der Favoritenrolle

Klar ist: Nachdem der Mannheimer Kämmerer und Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU) bei der ersten Wahl deutlich vorne lag, geht er an diesem Sonntag als Favorit ins Rennen. Specht kam im ersten Durchgang auf 45,6 Prozent der Stimmen. Er wird von der Mannheimer Liste und der FDP unterstützt.

Christian Specht (CDU) geht nach dem ersten Wahlgang als Favorit in die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Thorsten Riehle (SPD) kam im ersten Wahlgang auf 30,2 Prozent. Allerdings wird er an diesem Sonntag von den Grünen unterstützt, die eine Wahlempfehlung für ihn ausgesprochen haben.

Thorsten Riehle (SPD) könnte das Rennen um den Oberbürgermeisterposten noch spannend machen: Am Sonntag kommt es für ihn darauf an, wieviele neue Wählerinnen und Wähler er in den vergangenen drei Wochen mobilisieren konnte. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Vom Bündnis aus LINKE, Klimaliste Mannheim und Tierschutzpartei (LI.PAR.Tie) gab es für Riehle keine direkte Wahlempfehlung. Doch das Bündnis ruft dazu auf, nicht den CDU-Kandidaten Christian Specht zu wählen. Was als indirekte Wahlempfehlung für Riehle gedeutet werden kann.

Bricht die CDU die Reihe der SPD-Oberbürgermeister in Mannheim?

Auch wenn Oberbürgermeisterwahlen sich oft an Personen orientieren: In Mannheim birgt die Entscheidung am Wahlsonntag auch eine parteipolitische Brisanz. So könnte zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren ein Christdemokrat in das Amt gewählt werden. Bislang wurde die Stadt seit 1948 - mit Ausnahme von Hans Reschke (parteilos) - von SPD-Oberbürgermeistern regiert.