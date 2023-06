Nachdem Isabell Belser, die Oberbürgermeisterkandidatin des Bündnisses LI.PAR.Tie, beim zweiten Wahlgang in Mannheim nicht mehr antritt, gibt es eine indirekte Wahlempfehlung.

Das Bündnis DIE LINKE, Klimaliste Mannheim und Tierschutzpartei - kurz: LI.PAR.Tie - ruft dazu auf, bei der zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahlen am 9. Juli nicht den CDU-Kandidaten Christian Specht zu wählen. Eine direkte Wahlempfehlung für den zweiten aussichtsreichen Kandidaten - Thorsten Riehle von der SPD - gibt es allerdings nicht.

Grüne haben bereits Wahlempfehlung für Riehle gegeben

Specht hat bei der Wahl am 18. Juni die meisten Stimmen auf sich vereinen können, knapp 46 Prozent. Ihm folgte Riehle mit 30,2 Prozent. Der OB-Kandidat der Grünen, Raymond Fojkar, erhielt 13,8 Prozent. Er tritt kein zweites Mal an. Nach "intensiven Beratungen" hat der Kreisverband der Grünen bereits am Freitag bekanntgegeben, dass man beim zweiten Durchgang Riehle unterstützen werde. Den Ausschlag hätten konkrete Zugeständnisse der SPD gegeben, etwa in der Verkehrspolitik.

Bündnis LI.PAR.Tie hat Erwartungen

Nach Meinung des Bündnisses um die Mannheimer Linken hat Specht in seiner Amtszeit als Erster Bürgermeister keine Akzente für eine fortschrittliche Politik gesetzt. Von den verbleibenden OB-Kandidaten fordert LI.PAR.Tie unter anderem preiswertere Wohnungen, ein strikteres Hinarbeiten auf die Klimaneutralität und eine zügige Verkehrswende.

Wahl am 9. Juli ist de facto eine Stichwahl

Von den acht Kandidaten und Kandidatinnen der ersten Wahlsind nur noch drei übrig geblieben. Neben Christian Specht und Thorsten Riehle ist das der parteilose Ugur Cakir. Da er nur knapp 0,9 Prozent der Stimmen erhalten hat, läuft es de facto auf eine Stichwahl hinaus.