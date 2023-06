OB-Wahl Mannheim: Nur noch drei Kandidaten

per Mail teilen

Vor dem entscheidenden Durchgang der Mannheimer OB-Wahl haben sich die Reihen gelichtet: Neben den beiden Favoriten ist nur noch ein weiterer Kandidat im Rennen.

Wahlplakate von Christian Specht (CDU) und Thorsten Riehle (SPD) in Mannheim picture-alliance / Reportdienste Uwe Anspach

Die Zahl der Kandidaten auf dem Stimmzettel für die Neuwahl des Mannheimer Oberbürgermeisters ist auf drei geschrumpft. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt nach einer Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Donnerstagmorgen dem SWR. Neben CDU-Bürgermeister Christian Specht und SPD-Fraktionschef Thorsten Riehle tritt demnach im zweiten Durchgang am 9. Juli lediglich noch Ugur Cakir (parteilos), der frühere Leiter der Mannheimer Kläranlage, erneut an.

OB-Wahl Mannheim: Specht (CDU), Riehle (SPD), Cakir

Alle anderen Kandidaten haben ihre Bewerbung zurückgezogen, eine neu hinzugekommene Bewerberin konnte nicht die nötige Zahl an Unterstützern vorweisen.

Damit dürfte klar sein: Die Entscheidung fällt in einem Duell zwischen Specht und Riehle. Specht lag im ersten Durchgang mit 45,6 Prozent der Stimmen klar vorn und wird auch von der Mannheimer Liste und der FDP unterstützt. Riehle kam auf 30,2 Prozent. Für Cakir stimmten 0,85 Prozent.

Grüne und LINKE: Bisher keine Wahlempfehlungen

Eine Wahlempfehlung für einen der beiden haben bislang weder die Grünen noch die Linken abgegeben, deren Kandidaten nicht mehr dabei sind. Der Grüne Raymond Fojkar hatte 13,8 Prozent geholt, die LINKE Isabell Belser knapp fünf Prozent. Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) tritt nicht mehr an.