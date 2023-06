OB-Wahl Mannheim: Grünen-Kandidat Fojkar tritt nicht mehr an

Raymond Fojkar, Kandidat der Grünen bei der Mannheimer OB-Wahl, tritt im zweiten Wahlgang am 9. Juli nicht mehr an. Das bestätigten die Mannheimer Grünen am Mittwoch dem SWR.

Die Geschäftsführung des Kreisverbands der Mannheimer Grünen hat gegenüber dem SWR einen Bericht des "Mannheimer Morgen" bestätigt, wonach der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, Raymond Fojkar, nicht mehr im zweiten Wahlgang am 9. Juli antreten wird. Noch keine Entscheidung über Wahlempfehlung Die Entscheidung habe Fojkar "aus Respekt gegenüber den beiden Kandidaten Specht (CDU) und Riehle (SPD)" getroffen, so die Mannheimer Grünen am Mittwoch. Ob und für wen die Grünen nun eine Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang treffen, soll möglicherweise noch in dieser Woche beschlossen werden, hieß es weiter. SPD bestätigt vertrauensvolle Gespräche mit den Grünen "Wir nehmen als SPD die Entscheidung von Raymond Fojkar mit Respekt zur Kenntnis", so die Reaktion des Kreisvorsitzendenden der Mannheimer SPD und Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei. Er bestätigte in einer Mitteilung, dass es gute, vertrauensvolle Gespräche gegeben habe. Er könne aber auch nachvollziehen, dass die Grünen jetzt noch Zeit brauchen, um eine weitreichende Entscheidung zu treffen und ihre Mitglieder dabei einzubeziehen. Mannheim Zweiter Wahlgang nötig OB-Wahl Mannheim: Specht (CDU) gewinnt ersten Durchgang Christian Specht (CDU) hat den ersten Durchgang der OB-Wahl in Mannheim gewonnen. Weil er nicht 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht hat, ist ein zweiter Wahlgang nötig. 19:45 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Sport SWR Fernsehen BW Zweiter Wahlgang: Specht gegen Riehle? Im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag hatte Christian Specht, der auch von der FDP und der Mannheimer Liste unterstützt wird, mit 45,6 Prozent gewonnen. Auf Platz zwei war SPD-Mann Thorsten Riehle mit 30,2 Prozent gelandet. Dritter wurde Raymond Fojkar mit 13,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,2 Prozent. Da keiner der Kandidaten über die 50 Prozent-Marke kam, muss am 9. Juli erneut gewählt werden. Bereits am Montag hatte die Kandidatin der Linken, Isabell Belser, bekannt gegeben, nicht mehr anzutreten. Darauf folgte die Absage von Thomas Bischoff von der Satire-Partei "Die Partei". Der parteilose Kandidat David Frey hatte zunächst seine erneute Kandidatur angekündigt, dann aber doch noch zurückgezogen. Das bestätigte er gegenüber dem SWR am Mittwochabend. Die Frist für die Entscheidung, im zweiten Wahlgang anzutreten oder nicht, endete für die Kandidatinnen und Kandidaten am Mittwoch um 18 Uhr.