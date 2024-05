Verabschiedung des Galeria-Insolvenzplans: Noch Hoffnung für den Mannheimer Kaufhof

Die Gläubigerversammlung hat den Sanierungsplan für die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gebilligt. Auch der Mannheimer Kaufhof hat noch eine Chance, weiter zu bestehen.

Die Gläubiger der insolventen Warenhauskette Galeria Kaufhof haben am Dienstag in Essen dem Insolvenzplan zugestimmt. Dieser sieht die Sanierung der Kette vor. Damit verbunden ist die Schließung von bundesweit 16 der insgesamt 92 Filialen. Eine davon ist die am Mannheimer Paradeplatz. Für sie besteht aber dennoch weiterhin noch etwas Hoffnung. Denn nun kann auch der Verkauf des Galeria Kaufhof-Standorts in Mannheim am Paradeplatz angegangen werden.

Investor hat Interesse am Kauf des Gebäudes des Kaufhofs in Mannheim

Ein Investor hat nach SWR-Informationen Interesse, die Kaufhof-Immobilie am Mannheimer Paradeplatz zu kaufen. Das wurde vergangene Woche bekannt. Nach SWR-Recherchen könnte es eventuell in der kommenden Woche zum Vertragsabschluss kommen. Je nach Vertragsinhalt - vor allem, was eine günstigere Miete angeht - könnte dadurch die Kaufhof-Filiale in Mannheim erhalten bleiben, samt der rund hundert Jobs dort. Wie die Stadt mitteilte, arbeitet sie zusammen mit den neuen Eigentümern der Kette, mit Investoren, Projektentwicklern und dem Insolvenzverwalter mit "Hochdruck" am Erhalt des Kaufhofs in Mannheim. Ob und wann genau die Verhandlungen zum Erfolg führen, ist aber noch unklar.