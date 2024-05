Straßensperrung: Eine neue Fuß- und Radwegbrücke für Mannheim

Eine neue Fuß- und Radwegbrücke in Mannheim verbindet in Zukunft die östlichen Stadtteile mit der Innenstadt. Am Wochenende soll das letzte Teilstück eingehoben werden.

Am Wochenende soll das letzte Teilstück der neuen Fuß- und Radwegbrücke über die Sudetenstraße in Mannheim eingehoben werden. Die neue Brücke ist 112 Meter lang und 6,50 Meter breit. Sie verbindet die Stadtteile Vogelstang, Käfertal und Feudenheim und führt auch zum Radschnellweg auf dem früheren Bundesgartenschaugelände Spinelli. Die Brücke aus Corten-Stahl dient Fußgängern und Radfahrern als Weg aus den östlichen Stadtteilen in die Innenstadt. Kolle / BUGA 2023 Mannheim gGmbH Die Brücke über die Sudentenstraße ist damit die Verbindung der östlichen Stadtteile in die Innenstadt. Die Sudetenstraße geht in die Waldstraße Richtung Mannheim-Waldhof über und ist verkehrstechnisch die Landesstraße L 597. Für den Einhub des 25 Meter langen und 53 Tonnen schweren letzten Brückensegments bleibt die Sudentenstraße von Freitag 22 Uhr bis Sonntag, 22 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, teilt die Stadt Mannheim mit. Die neue Brücke über die Sudentenstraße ist wie der Panoramasteg am Rand des früheren BUGA-Geländes aus Corten-Stahl mit einer rostigen Oberfläche gebaut. Corten-Stahl schützt sich selbst durch die oberflächliche Rostschicht vor tiefgreifender Korrosion. Der Panoramasteg überbrückt die Straße Am Aubuckel und verbindet seit der Öffnung im April das frühere Gartenschaugelände Spinelli mit der tiefergelegenen Feudenheimer Au. Bei den Bauarbeiten des Panoramastegs. Pressestelle BUGA23