Neckarhochwasser geht zurück

In Heidelberg bleiben die B37 bei der Alten Brücke und die Ziegelhäuser Landstraße auf der anderen Neckarseite vorerst dicht, heißt es heute morgen bei der Heidelberger Feuerwehr. Auch in Eberbach sind Parkplätze und die Bundesstraße 37 am Neckar noch überflutet, obwohl der Pegel seit gestern abend um gut anderthalb Meter gefallen ist. In Mosbach pumpt die Feuerwehr am Vormittag Keller aus, in denen hochgedrücktes Grundwasser steht, die Bauhöfe in der Umgebung reinigen Straßen und Gehwege vom Schlamm. In Hassmersheim sind inzwischen die Straße von Hochhausen und die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben.