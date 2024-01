Schnee und Matsch: Der Winter hatte die Rhein-Neckar-Region am Donnerstag im Griff. Es gab zahlreiche Unfälle, in Mannheim blockierte ein Lkw eine zentrale Brücke.

Der Winter hatte sich im Rhein-Neckar-Raum besonders am Donnerstagvormittag von seiner gefährlichen Seite gezeigt: Rund um Mannheim waren bereits im frühen Berufsverkehr die Straßen an vielen Orten schneeweiß und glatt. Viele Pendler waren mit deutlich angepasster Geschwindigkeit unterwegs, dennoch kam es zu vielen Unfällen.

Zahlreiche Unfälle in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis

In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hat es nach Angaben der Polizei mindestens 40 Unfälle gegeben. Besonders schwer war ein Frontalzusammenstoß auf der B39 in Mühlhausen im Rhein-Neckar-Kreis: Eine Person wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf einer Brücke. Die B39 wurde an der Unfallstelle gesperrt.

Die Umleitungsstrecke auf der B39 in Richtung Mühlhausen war ebenfalls blockiert. Ein Sattelzug stand an der Abfahrt zur B3 quer. Der Verkehr staute sich zurück.

Auf der B535 in Richtung Heidelberg kam ein 72 Tonnen schwerer Autokran von der Fahrbahn ab. Der Kran musste aufwändig geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße war laut Polizei bis 21:30 Uhr gesperrt.

Lkw blockieren Brücke und Straßen

An der Kurt-Schumacher-Brücke im Mannheimer Stadtteil Jungbusch hatte sich am Vormittag ein Lkw auf schneeglatter Fahrbahn quer gestellt. Dadurch war die Zufahrt zur Brücke versperrt. Der Verkehr in Richtung Ludwigshafen staute sich über die Jungbuschbrücke zurück bis in die Mannheimer Neckarstadt.

Etwa 40 weitere Lastwagen mussten warten. Die Fahrbahn musste zunächst gestreut werden, damit der querstehende Lkw weiterfahren konnte. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei. Der Verkehr wurde in Richtung Schloss und Konrad-Adenauer-Brücke umgeleitet. Auch von Ludwigshafen in Richtung Mannheim hatten sich Staus gebildet.

Busverkehr in Mannheim und Ludwigshafen zeitweise eingestellt

Aufgrund der Witterung stellte die rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) den Linienbusverkehr in Mannheim und Ludwigshafen zeitweise ein. Davon betroffen waren rund 100 Busse. Zum Nachmittag hatten sich die Straßenverhältnisse wieder beruhigt, so dass der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Zugverkehr läuft wieder weitgehend normal

Der Zugverkehr zwischen Mannheim und Frankfurt läuft ebenfalls wieder weitgehend normal. Wegen der Witterungsverhältnisse hatte es bis gestern auf der Strecke Probleme gegeben.

Durch den gefrierenden Regen war die Oberleitung zwischen Frankfurt und Mannheim eingefroren. Genauso wie die Strom-Abnehmer vieler Lokomotiven. Viele Reisende saßen bis zum späten Abend am Mannheimer Hauptbahnhof fest. Wegen der Glätte konnte die Bahn gestern auch nicht den Bus-Ersatzverkehr auf der sogenannten Riedbahn-Strecke in Richtung Hessen anbieten.