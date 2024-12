per Mail teilen

Anfang Juli soll eine 39-Jährige in Heiligkreuzsteinach ihren Mann getötet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Im Februar soll der Prozess beginnen.

Nach einem Tötungsdelikt im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Bärsbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen eine 39-jährige Frau erhoben - wegen Mordes. Die Frau hatte in einer Nacht im Juli selbst die Polizei gerufen. Dabei hatte sie behauptet, es seien Einbrecher in ihrer Wohnung. Als die Beamten eintrafen, war ihr 42-jähriger Ehemann tot. Schnell stand die Frau im Verdacht, ihren Mann erstochen zu haben. Sie kam in Untersuchungshaft.

Polizeibeamtin bei Durchsuchung im August verletzt

Das Einfamilienhaus in Bärsbach, in dem die 39-jährige mutmaßliche Täterin lebte, wurde im August von der Polizei nach Beweismitteln durchsucht. Dabei war eine Beamtin durch einen Schuss leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde daraufhin ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen. Geschossen hatte eine 48-Jährige, die ebenfalls in dem Haus wohnte. Bei dem Einsatz erschoss sich die Frau selbst. Sie soll mit der 39-Jährigen befreundet gewesen sein.

Die Mutter der 48-Jährigen ist mitangeklagt - wegen Beihilfe zum Mord an dem Mann der 39-jährigen Frau wenige Wochen zuvor. Der Prozess soll nach Angaben des Heidelberger Landgerichts Anfang Februar beginnen.