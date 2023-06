Mikro-Hotel für LKW-Fahrer an A5 in Hirschberg eröffnet

In Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) können seit Donnerstag LKW-Fahrer an der Autobahnraststätte in einem umgebauten Schiffscontainer übernachten. In dem Mikro-Hotel befinden sich vier Einzelzimmer, die über das Internet gebucht werden können.

Seit Donnerstag steht an einer Autobahnraststätte in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) ein sogenanntes Roatel, ein zu einem Mikro-Hotel umgebauter Schifsscontainer. Entwickelt hat das Konzept ein Start Up aus Düsseldorf, die Firma Roatel. In den etwa sieben Quadratmeter großen Zimmern befindet sich ein Bett, ein Bad mit Dusche und WC, ein Fernseher, ein Schrank und ein Tisch. Außerdem gibt es WLAN. Die Mikro-Hotels sind vor allem als Übernachtungsmöglichkeit für LKW-Fahrer gedacht, sie können aber über das Internet auch von anderen Reisenden gebucht werden.