Marktplatz Mannheim nach dem Messerangriff: Rückkehr in den Normalzustand

Der Marktplatz in Mannheim kehrt nach dem tödlichen Messerangriff fast in den Normalzustand zurück. Es soll aber ein Platz für Blumen und langfristig eine Gedenkstätte bleiben.

Der Mannheimer Marktplatz ist nach dem Messerangriff und dem Tod des Polizisten Rouven Laur zum Ort des Gedenkens geworden. Unzählige Blumen, Kerzen und andere Gegenstände erinnern an den Tod des Polizisten und den tödlichen Messerangriff des 25-jährigen Afghanen am 31. Mai.

Bis zum 16. Juni war der Mannheimer Marktplatz nach einer Allgemeinverfügung der Stadt ein Gedenkort für den getöteten Polizisten und die Verletzten der Messerattacke. Damit durften dort in dieser Zeit keine politischen Kundgebungen stattfinden. So wurde auch verhindert, dass die AfD auf dem Marktplatz eine Kundgebung abhalten konnte, um die Bluttat für ihre politischen Zwecke zu nutzen.

Für den getöteten Polizisten Rouven Laur soll es eine dauerhafte Gedenkstätte geben, schreibt die Stadtverwaltung in Mannheim. SWR

Das Meer von Blumen, Kerzen und anderen Gegenständen kann allerdings nicht dauerhaft dort bleiben. Immerhin ist auf dem Marktplatz nach wie Wochenmarkt an Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen. Also soll aufgeräumt werden. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Freitag.

Dauerhafter Gedenkort geplant

Die Stadt will aber eine Stelle ausweisen, an der weiter Blumen und Kerzen abgelegt werden können. Zudem soll es eine dauerhafte Gedenkstätte für Rouven Laur geben. Bis zum Ende des Jahres soll geklärt sein, wie diese aussehen könnte.