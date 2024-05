125 Jahre MTG Mannheim: Große Erfolge und erfolgreicher Spitzensport

Zahlreiche Sportler der MTG Mannheim haben bei internationalen Wettkämpfen Top-Platzierungen erreicht und Medaillen gewonnen. Jetzt feiert der Verein sein 125-jähriges Bestehen.

Die Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft - kurz MTG - ist in diesem Jahr 125 Jahre alt. Der Verein hat in seiner Geschichte zahlreiche auch international erfolgreich Sportler und Sportlerinnen hervorgebracht - wie etwa den Speerwerfer Andreas Hofmann und die Sprinterin Verena Sailer. Am Samstag hat die MTG Mannheim ihr 125-jähriges Bestehen mit einem Festakt gefeiert, bei dem auch zahlreiche frühere und aktive Athleten und Athletinnen des Vereins dabei waren.

Olympia-Stützpunkt Rhein-Neckar angegliedert

Die MTG Mannheim wurde im Mai 1899 gegründet. Heute hat der Verein etwa 1.400 Mitglieder. Das Vereinsgelände ist 45.000 Quadratmeter groß. Dazu gehört unter anderem das Michael-Hoffmann-Stadion mit sechs Rundbahnen, ein Werfplatz, Tennisplätze und eine Tennisanlage. An das Gelände ist der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar und der Leichtathletik-Bundesstützpunkt Mannheim angegliedert.

Das Michael-Hoffmann-Stadion der MTG Mannheim im Pfeifferswörth hat sechs Rundbahnen. SWR

Der Verein bietet acht Sportarten an: Leichtathletik, Triathlon, American Football, Tennis, Rasenkraftsport, Handball, Gesundheitssport sowie Ski, Board und Outdoor.

Das Spezielle an dem Verein ist, dass wir unheimlich breit aufgestellt sind, von Olympiateilnehmern bis zu Jugendlichen, Senioren bis zum Nachwuchs.

Zahlreiche Titel unter Bundestrainer Rüdiger Harksen

Rüdiger Harksen trainierte zahlreiche erfolgreiche Athletinnen und Athleten bei der MTG Mannheim, die Erfolge bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften sowie Deutschen Meisterschaften erzielten. Sein größter Erfolg: Die von ihm trainierte Leichtathletin Claudia Zaczkiewicz (heute Reidick) gewann bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988 Bronze über 100 Meter Hürden.

Rüdiger Harksen war früher Chef-Bundestrainer für den Laufbereich und später Bundestrainer für den Hürdensprint. Heute ist er Sport-Vorstand bei der MTG Mannheim. SWR

Rüdiger Harksen selbst hatte 1973 mit der deutschen 4-mal-100-Meter-Staffel die Bronzemedialle bei den Junioren-Europameisterschaften in Duisburg gewonnen. Er ist heute Sport-Vorstand des Vereins. Auf der 125-Jahr-Feier der MTG Mannheim sagte er, er sei stolz auf die sportlichen Erfolge des Vereins.

Dass wir eine sehr hohe Anzahl an Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern haben und hatten, das ist schon exorbitant.

Verena Sailer hatte bei der MTG ihre erfolgreichste Zeit

Verana Sailer wurde 2010 in Barcelona Europameisterin im 100-Meter Lauf, mit ihrer damals persönlichen Bestzeit von 11,10 Sekunden. Sie ist mehrfache Deutsche Meisterin. Außerdem erreichte sie unter anderem mit der 4-mal-100-Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London den fünften Platz, sie holte außerdem mit der Staffel bei der Leichtathletik-WM 2009 in Berlin Bronze und bei der Leichtathletik-EM in Helsinki 2012 Gold. Bei der MTG Mannheim hatte sie als Sportlerin ihre erfolgreichste Zeit, sagte sie auf der 125-Jahres-Feier. Der Verein habe sie damals sehr unterstützt.

Auch die EM-Goldmedaillen-Gewinnerin von 2010 im 100-Meter-Lauf, Verena Seiler, ist bei der Vereinsinternen Feier mit dabei. SWR

Das Besondere an dem Verein war die Gemeinschaft, das Miteinander, das Team und die Familie, die man war.

Mehrfacher Ironman-Sieger Timo Bracht trainierte bei MTG

Der aus Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) stammende Triathlet Timo Bracht gilt als einer der erfolgreichsten Triathleten der Welt. Er gewann zwischen 2003 und 2017 neun Mal einen Ironman. Drei Mal wurde er Europameister. Er siegte 2014 bei dem Challenge Roth, dem weltweit größten Wettkampf auf der Triathlon-Langdistanz im mittelfränkischen Roth. Die Rhein-Neckar-Region sei ein tolles Trainigsgebiet gewesen, unter anderem auch wegen des Odenwaldes. An der MTG Mannheim schätze er die Sportkultur.

Der ehemalige Triathlet Timo Bracht gewann mehrmals einen Ironman und ist unter anderem Triathlon-Europameister auf der Langdistanz. SWR

Kirsten Bolm: MTG Mannheim hat sie massiv unterstützt

Dem Verein verdanke sie sehr viel, sagte die frühere Leichtathletin Kirsten Bolm. Die MTG habe sie zu einer Zeit in ihrer Karriere aufgefangen und ihr ermöglicht, als Profisportlerin durchzustarten, zu der andere Athleten entweder international schon erfolgreich gewesen seien oder schon aufgehört hatten. Sie sei mit 26 Jahren aus den USA nach Mannheim gekommen und habe den Sprung in die Internationalität damals nicht geschafft. Der Verein habe sie massiv unterstützt. Es folgten mehrere Medaillen bei Europameisterschaften, darunter Silber im 100-Meter-Hürdenlauf 2006 in Göteborg. Ausschlaggebend sei damals Bundestrainer Rüdiger Harksen gewesen.

Kirsten Bolm holte unter Bundestrainer Rüdiger Harksen Silber bei der EM im 100-Meter-Hürdenlauf. Ihm und der MTG Mannheim verdankt sie viel, sagte sie bei der 125-Jahrs-Feier. SWR

Ich bin ja zusammen mit Nadine Hentschke zur MTG gekommen. Für Rüdiger Harksen war das damals eine tolle Aufgabe, uns beide nochmal im Leistungssport voran zu bringen.

Nadine Hildenbrand (Hentschke): Trainer war bisschen Ersatzvater

Die früherere Leichtathletin Nadine Hentschke (heute Hildenbrand) zog im Alter von 19 Jahren aus Nordrhein-Westfalen nach Mannheim und begann bei Rüdiger Harksen bei der MTG in Mannheim zu trainieren. Ihr Vater habe zu Harksen gesagt, er müsse jetzt auf sie aufpassen, sagt sie. Er sei nicht nur ihr Trainer gewesen, sondern auch ein bisschen ihr Ersatzvater. Unter Harksen wurde sie unter anderem Deutsche Meisterin im 100-Meter-Hürdenlauf.

Nadine Hildenbrand, früher Hentschke, kam nach dem Abitur in Nordrhein-Westfalen zur MTG Mannheim. Sie wurde unter anderem Deutsche Meisterin im 100-Meter-Hürdenlauf. SWR

Ich habe immer diese familiäre Verbindung genossen, nicht nur zu meinem damaligen Trainer, sondern auch zu den anderen Personen. Und es war immer eine große Gemeinschaft, in der man sich sehr wohl gefühlt hat.

Speerwerfer Andreas Hofmann will zu den Olympischen Spielen

Speerwerfer Andreas Hofmann ist einer der derzeitigen Spitzensportler der MTG Mannheim. Er ist mehrfacher Deutscher Meister. 2018 wurde er Vizeeuropameister.

Speerwerfer Andreas Hofmann hatte im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden. Er trainiert gerade hart, um sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. SWR

Ich bin sehr, sehr stolz, ein Teil des Vereins sein zu dürfen. Es ist herrlich, dort seine Ziele zu verfolgen, seine Erfolge zu feiern und sein Sportlerleben dort ausleben zu dürfen.

Andreas Hofmann will sich für die Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer qualifizieren, auch wenn ihn ein Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden im vergangenen Jahr etwas zurückgeworfen hatten. Dafür trainiere er im Moment hart, sagte er dem SWR.

Stadionfest im September

Die MTG Mannheim plant, ihren 125-jährigen Geburtstag im September dann mit allen MTG-Mitgliedern, Freunden und Interessierten zu feiern. Das Stadionfest soll am 14. September stattfinden.