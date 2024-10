Mannheim: Verleihung des Schillerpreises verschoben

Alle zwei Jahre vergibt die Stadt Mannheim den Schillerpreis. Diesmal bekommt ihn die Journalistin Golineh Atai. Wegen der Lage im Nahen Osten wird die Verleihung verschoben.

Golineh Atai ist Leiterin des ZDF-Studios in Kairo und sollte eigentlich am 20. Oktober in Mannheim mit dem Schillerpreis ausgezichnet werden. Derzeit hält sie sich im Libanon auf. Dort ist der zivile Flugverkehr wegen der aktuellen politischen Lage aber gerade stark eingeschränkt. Weil laut Stadt unklar ist, ob Golineh Atai pünktlich in Mannheim ankommen würde, wird die Preisverleihung jetzt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

In der Kurpfalz aufgewachsen - in der Welt Zuhause

Golineh Atai wurde 1974 in Teheran geboren. Im Alter von fünf Jahren zog sie mit ihren Eltern nach Deutschland und wuchs in Sinsheim-Hoffenheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf. Nach ihrem Studium an der Universität Heidelberg machte sie ein Volontariat beim SWR. Später berichtete sie für die ARD aus Kairo, Moskau und Kiew. Seit 2022 leitet sie das ZDF-Studio in Kairo. Den Schillerpreis erhält sie nach Angaben der Jury für ihre mutige und einfühlsame Berichterstattung aus Krisengebieten. Der Schillerpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Stadt.