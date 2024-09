Macheten-Angreifer in U-Haft

Der tatverdächtige Mann aus Tunesien war gestern am späten Nachmittag in der Neckarstadt in Mannheim laut Polizei mit einem 28-Jährigen in Streit geraten. Es soll dabei um Rauschgiftgeschäfte gegangen sein. Passanten konnten den Streit zunächst schlichten. Wenig später sei der 25-Jährige mit einer 43 cm langen Machete zurückgekommen und habe dem Kontrahenten damit eine Fleischwunde am Arm zugefügt. Mehrere Personen trennten die beiden Männer. Der Verletzte wurde im Krankenhaus versorgt. Den geflüchteten Tatverdächtigen konnte die Polizei später festnehmen. Sie fand bei ihm zum Verkauf bestimmtes Marihuana.