Ladenburg: Tote ist vermisste Frau aus Bensheim

Die tote Frau, die am Dienstag in Ladenburg aus dem Wasser geborgen wurde, ist eine vermisste 75-Jährige aus Bensheim. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus.

Bei der Leiche, die am Dienstag am Neckar in Ladenburg entdeckt wurde, handelt es sich laut Polizei um eine Vermisste aus Bensheim. Die 75-Jährige war dort am Montag verschwunden. Die Polizei hat keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Keine Hinweise auf Verbrechen

Rettungskräfte hatten die tote Frau aus dem Neckar unweit der Eisenbahnbrücke geholt. Am Dienstagnachmittag war ein Anruf bei der Polizei eingegangen. Ein Passant hatte den leblosen Körper im Wasser entdeckt, erklärte ein Polizeisprecher. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen könne man ein Verbrechen ausschließen, sagte eine Polizeisprecherin. Man ermittele aber in alle Richtungen. Die Tote werde obduziert, so Sprecherin weiter.