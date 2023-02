Ein Kühlturm des Atomkraftwerks Biblis ist gefallen

Das Atomkraftwerk Biblis (Kreis Bergstraße) wird seit 2017 zurückgebaut. Gegen 11.30 Uhr ist der erste von vier Kühltürmen mit einem Bagger zum Einsturz gebracht worden.

Ein ferngesteuerter Bagger destabilisierte die Betonstruktur an dem 80 Meter hohen Turm so lange, bis er in sich zusammen fiel. Eine dichte Staubwolke zog über das Gelände in Südhessen. Der Turm stand auf sechs Pfeilern.

Nach Fukushima abgeschaltet

Seit März 2011 ist das Atomkraftwerk stillgelegt. Es gehörte zu jenen Anlagen, die im Zuge des Atommoratoriums wenige Tage nach dem Tsunami und der darauf folgenden Reaktorkatastrophe von Fukushima in Japan abgeschaltet wurden. Bereits zuvor hatte das Kraftwerk wegen zahlreicher Störfälle in der Kritik gestanden.

Ein ferngesteuerter Bagger hat den Turm zum Einsturz gebracht dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Rückbau seit 2017

Seit 2017 läuft der Rückbau, 15 Jahre sind dafür insgesamt veranschlagt. Die letzten Brennstäbe waren 2019 aus dem Kraftwerk entfernt und in ein Zwischenlager nahe der Anlage gebracht worden.

Zweiter Turm fällt noch im Februar

Der zweite Turm von Block A soll nach RWE-Angaben noch im Februar ebenfalls fallen. Mit einem Abbruch der beiden Türme in Block B wird für 2024 gerechnet. Der Hessische Rundfunk berichtet ausführlich von den Arbeiten.