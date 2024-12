Kompromiss im Streit um Heidelberger Kohlhof gefunden

per Mail teilen

Nach jahrelangem Streit zwischen der Stadt und dem Kohlhofbetreiber gibt es einen Kompromiss: Das Edelrestaurant darf bleiben, soll aber durch einen Imbisswagen ergänzt werden.

Der Heidelberger Kohlhof war lange Zeit ein Ausflugslokal hoch über der Stadt. Vor rund zehn Jahren hat die Stadt das Anwesen an die Familie Hofbauer verkauft. Diese eröffnet dort 2017 das Edelrestaurant "oben". Nach Ansicht der Stadt verstieß sie damit gegen die Auflagen: Sie forderte im Kohlhof eine Gaststätte mit bezahlbaren Speisen. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, bei dem es zuletzt darum ging, dass die Stadt das Anwesen zurückkaufen wollte. Nun hat der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung dem Kompromiss zugestimmt, dass es in Zukunft neben dem Edelrestaurant einen Imbisswagen geben soll. Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete zuerst.

Kohlhof-Betreiber ist erleichtert

Ein Sprecher der Stadt und der Betreiber des Kohlhofs, Michael Hofbauer, bestätigten den Kompromiss gegenüber dem SWR. Hofbauer sagte, er sei per Mail benachrichtigt worden über die Entscheidung und sehr erleichtert darüber. Er habe nun die Aufgabe, einen Food-Truck-Betreiber zu finden. Mit dem Restaurant selbst werde der dann aber nichts zu tun haben. Ob und bis wann er einen Interessenten findet, könne er nicht sagen.

Imbisswagen soll an mindestens 12 Tagen geöffnet sein

Der Imbisswagen soll auf dem Parkplatzgelände des Kohlhofs stehen und eventuell auch Sitzplätze im Außenbereich anbieten. All das müsse nun noch mit der Stadt abgestimmt werden, so Hofbauer. Geöffnet sein soll der Food-Truck an mindestens zwölf Tagen. Nach oben hin sind aber offenbar keine Grenzen gesetzt.

Kostspieliger Rechtsstreit

Die Kosten des Rechtsstreits, der zuletzt vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe ausgefochten wurde, müssen beide Seiten selbst tragen. Nach Angaben von Michael Hofbauer hatte er Ausgaben im sechsstelligen Bereich. Wie hoch die Kosten für die Stadt waren, ist bisher unbekannt.