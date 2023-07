Heidelberg: Alter Kohlhof als Ausflugslokal nicht wirtschaftlich

per Mail teilen

Auf dem Alten Kohlhof in Heidelberg lässt sich ein Ausflugslokal nicht wirtschaftlich betreiben. Das geht aus dem zweiten Gutachten hervor, das dem SWR vorliegt.

Eine Gaststätte im Alten Kohlhof in Heidelberg würde sich nicht rentabel führen lassen. Nach SWR-Informationen ist das das Ergebnis des Ergänzungsgutachtens, das das Oberlandesgericht Karlsruhe im März in Auftrag gegeben hatte. Wie das erste Gutachten sollte es die Wirtschaftlichkeit der Gastronomie an diesem Standort einschätzen.

Streit um Alten Kohlhof dauert Jahre an

Der Streit zwischen der Stadt Heidelberg und der Familie Hofbauer, die auf dem Alten Kohlhof ein Gourmetrestaurant betreibt, schwelt seit Jahren. Die Stadt hatte dem Investor das ehemalige Ausflugslokal verkauft, unter der Vorgabe, dort tatsächlich auch wieder ein Ausflugslokal für Heidelberger Bürger zu errichten. Weil das mit dem hochpreisigen Gourmetrestaurant nicht erfüllt sei, hatte die Stadt Heidelberg gegen die Eigentümer geklagt, um das Anwesen zurückzukaufen.

Betreiber: Ausflugslokal sei nicht wirtschaftlich genug

Die Betreiber argumentieren, dass an diesem Standort ein Ausflugslokal wirtschaftlich nicht tragfähig sei. Das hatte das erste Gutachten bestätigt. Weil die Stadt jedoch noch weitere Fragen hatte, gab das Oberlandesgericht ein Ergänzungsgutachten in Auftrag. Am 1. August soll es beim Oberlandesgericht verlesen werden.