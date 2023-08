Im Streit um die frühere Ausflugsgaststätte Kohlhof in Heidelberg gibt es Bewegung. Heidelberg wartet auf ein Angebot der Familie Hofbauer, einen erhöhten Kaufpreis zu bezahlen.

Die Familie Hofbauer würde mit der Zahlung eines nachträglich erhöhten Kaufpreises an die Stadt einen Vergleich zwischen beiden Parteien ermöglichen.

Die Familie Hofbauer hatte das Gebäudeensemble auf dem Kohlhof 2015 zum Preis von 1,2 Millionen Euro vom Vorbesitzer gekauft. Verbunden war damit allerdings die vertragliche Verpflichtung dort eine Gaststätte zu betreiben. Dies stand auch in einem Grundbucheintrag.

Früher eine Ausflugsgaststätte, heute privat: Das Kohlhof-Ensemble in Heidelberg Kohlhof

Die Hofbauers weigerten sich allerdings zwei Jahre lang, eine Gaststätte einzurichten und verwiesen darauf, das sei nicht wirtschaftlich. Kurz vor dem Ende der von der Stadt Heidelberg gesetzten Frist installierten sie schließlich das Gourmet-Restaurant "Oben“, das demnächst einzige mit einem Stern ausgezeichnete Restaurant Heidelbergs.

Stadt Heidelberg klagt auf Rückkauf

Die Stadt Heidelberg will laut einem Gemeinderatsbeschluss das Gelände zurückkaufen. Nach einer ersten Niederlage vor dem Landgericht Heidelberg klagt die Stadt weiter vor dem Oberlandesgericht auf Rückkauf.

Nach einigen Verhandlungstagen und mehreren Gutachten ist die Sache nach wie vor offen, sagte der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht am Dienstag. Daraufhin einigten sich die Parteien überraschend darauf, dass es ein Angebot der Familie Hofbauer für einen nachträglich erhöhten Kaufpreis geben soll. Es wäre ein Freikauf von der nicht erfüllten Betreiberverpflichtung. Der Anwalt der Familie Hofbauer vermutete in der Verhandlung, dass dies politisch schwer umzusetzen sei. Das würde in der Öffentlichkeit so ankommen wie: "Die Reichen kaufen sich frei".

Der Kohlhof war jahrzehntelang Ausflugsziel für die Heidelberger Bevölkerung SWR Scharff

Nächster Termin am 24.Oktober

Ob die Stadt Heidelberg das Angebot annimmt, entscheidet der Gemeinderat frühestens im Oktober. Der Termin für ein Urteil des Oberlandesgerichts ist für den 24. Oktober angesetzt.

Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer Gaststätte

Während des Prozesses gab es bislang insgesamt drei Gutachten. Sie gingen der Frage nach, ob der Betrieb einer Ausflugsgaststätte auf dem Kohlhof überhaupt wirtschaftlich machbar ist. Das erste Gutachten war von der Familie Hofbauer in Auftrag gegeben worden, die in dem Kohlhof-Ensemble auch wohnt. Es bestätigte die Unwirtschaftlichkeit einer Ausflugsgaststätte umfänglich, wie von den Hofbauers bereits argumentiert.

Anwälte demontieren Gutachter

Das zweite Gutachten und ein Zusatzgutachten stammen aus der Feder eines Berliner Gutachters. Er hatte das Ergebnis des ersten Gutachtens im Wesentlichen bestätigt. Allerdings wurde er während des Prozesses von den gut vorbereiteten Anwälten der Stadt Heidelberg in jeweils mehrstündigen Befragungen so unter Druck gesetzt, dass er Schwächen und Unstimmigkeiten in seinem Gutachten einräumen musste. So hatte er den Investitionsbedarf für die Küche ausschließlich anhand von Fotos beurteilt.

Das Gericht ließ sich nicht dazu ein, ob das Gutachten überzeugend genug war und drängte die Parteien, sich auf einen Vergleich einzulassen.