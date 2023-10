Zwei kleine Kinder haben sich in Heidelberg und in Weinheim am selben Tag jeweils in das Auto ihrer Eltern eingeschlossen. Beide Kinder konnten schließlich unverletzt befreit werden.

Großer Schreck für zwei Frauen in Heidelberg und in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Ihre Sprösslinge haben sie beide aus dem Auto ausgesperrt. Die Polizei musste anrücken. Zweijähriger drückt Knopf und sperrt sich ein In Weinheim gelangte ein Zweijähriger in einem unbeobachteten Moment an den Autoschlüssel seiner Mutter und schloss sich ein. Die Polizei und die Mutter konnten das Kleinkind schließlich dazu bringen, den richtigen Knopf auf dem Schlüssel zu drücken und das Auto zu öffnen. Polizisten bespaßen Baby durch Scheibe In Heidelberg schloss sich ein zehn Monate altes Baby ebenfalls selbst im Auto ein. Möglicherweise war der Mutter der Schlüssel beim Anschnallen des kleinen Mädchens unbemerkt aus der Tasche in den Kindersitz gefallen, so ein Polizeisprecher. Ein Teil einer Polizeistreife bespaßte das Baby durch die Autoscheibe, bis die Mutter zusammen mit den anderen Polizisten aus dem Streifenwagen den Ersatzschlüssel geholt hatte.