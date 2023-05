Baby in Kaiserslautern versehentlich in Auto eingesperrt

Eine Mutter hat in Kaiserslautern aus Versehen ihr zehn Monate altes Baby in ihrem Auto eingesperrt. In ihrer Verzweiflung rief sie die Polizei zur Hilfe. Die Beamten hatten eine rabiate Lösung für das Problem.

Zugetragen hat sich der Vorfall nach Angaben der Polizei im Kaiserslauterer Stadtteil Einsiedlerhof. Dort stand die 29-jährige Mutter mit ihrem Auto auf einem Parkplatz. Als sie ausstieg, vergaß sie die Autoschlüssel mitzunehmen. Die Tür schlug zu, der Schlüssel steckte noch und schwups, verriegelte sich das Auto von selbst - mit dem zehn Monate alten Baby darin. Hitze im Auto macht Baby zu schaffen Zunächst verständigte die Frau, die offenbar eine Angehörige der Air Base in Ramstein ist, die US-Militärpolizei. Die wiederum meldete den Fall dann ihren deutschen Kollegen in Kaiserslautern. Als die Streife vor Ort eintraf, habe das Baby bereits einen stark verschwitzen Eindruck gemacht und geweint. Bei Temperaturen über 20 Grad kann es in einem verschlossenen Auto schnell heiß werden. Polizei Kaiserslautern fackelt nicht lange und schlägt Scheibe ein Wegen des besorgniserregenden Zustands des Babys verloren die Polizisten keine Zeit und schlugen mit dem Einverständnis der Mutter eine Scheibe des Autos ein. Der Rettungsdienst untersuchte den Säugling daraufhin, konnte aber schnell Entwarnung geben: Dem Baby ging es gut, es kam mit dem Schrecken davon. Polizist bekommt Glassplitter ins Auge Auch der Held, der das Baby aus dem Auto befreite, hatte Glück im Unglück. Weil dem Beamten beim Einschlagen der Scheibe Glassplitter ins Auge flogen, wurde er vorsorglich zu einem Augenarzt gebracht. Der konnte glücklicherweise aber keine Verletzungen am Auge feststellen.