Er ist bekannt aus Film und Fernsehen und aus dem Münsteraner Tatort: Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers. Jetzt war der Filmstar in Limbach zu Besuch. Das hatte einen Grund.

Berlin, München, Hamburg, London oder Paris: Das sind die Orte, an denen man den deutschen Schauspieler Jan Josef Liefers vermuten würde. Am Dienstag aber war er an einem eher ungewöhnlichem Ort zu Besuch: in der 4.500 Einwohner-Gemeinde Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Mit einem alten Campingbus kam er angefahren und stieg in legerem Hemd und Badelatschen - passend zu den 32 Grad Außentemperatur - aus dem Bus. 250 Schüler empfingen ihn mit großer Begeisterung.

Liefers begrüßte Kinder mit Handschlag

Als Liefers die Limbacher "Schule am Schlossplatz" betrat, begrüßte er viele der Kinder und Jugendlichen mit Handschlag. Eigentlich wohnt der Schauspieler in Berlin, aber im Moment ist er als Musiker mit seiner Band "Radio Doria" auf Tour. Er und seine Frau und Schauspielerin Anna Loos, haben einen Abstecher in das kleine Limbach gemacht.

Liefers ist Pate beim Projekt "Schule gegen Rassismus"

Der Grund für den Besuch im Odenwald ist Liefers Patenschaft an der Schule am Schlossplatz. Er unterstützt das Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".

"Ich bin da gerne Pate, weil ich das Projekt und das Netzwerk für wichtig halte. Und das hilft ja, wenn das jemand macht, den viele Leute aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung kennen."

Schule ohne Rassismus: Netzwerk aus 4.000 Schulen

"Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" – das ist ein Netzwerk, bei dem sich deutschlandweit 4.000 Schulen zusammengeschlossen haben. Damit geben sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der Schulleitung das Versprechen, ein schulisches Umfeld ohne Diskriminierung, ohne Rassismus und Mobbing zu schaffen. Die Gemeinschaftsschule am Schlossplatz in Limbach mit Direktorin Martina Meixner ist seit Anfang letzten Jahres Teil des Netzwerks.

"Es geht darum, wie wir den Rechtsruck in den Griff bekommen, den wir im Moment ja eigentlich weltweit erleben. Es geht für uns darum, in einer Welt zu leben, in der die Menschenwürde und die Menschenrechte für alle gelten."

Lehrer fragte Liefers, ob er Patenschaft übernimmt

Dass Schauspieler Jan Josef Liefers Pate einer kleinen Schule ausgerechnet im Odenwald ist, geht eigentlich auf einen Zufall zurück: Ein Lehrer an der Schule ist großer Fan von Liefers Band "Radio Doria". Gemeinsam mit seiner Verlobten besucht der Lehrer viele Konzerte der Band, fährt dafür auch schon mal quer durch Deutschland. So lernte er Liefers irgendwann auch persönlich kennen. Als dann für die Schule in Limbach ein berühmter Pate gesucht wurde, fragte der Lehrer Liefers. Dieser sagte dann zu.