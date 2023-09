Infoveranstaltung zu Bürgerentscheid Hirschberg

Vor Ort werden Vertreter der Fraktionen und der Interessengemeinschaft „Ortsrandentlastungsstraße“ sein. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik können Fragen gestellt werden. Der Bürgerentscheid selbst findet am 8. Oktober statt, allerdings können Bürgerinnen und Bürger schon jetzt per Briefwahlunterlagen ihre Stimme abgeben. Zur Wahl aufgerufen sind knapp 7.850 Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren aus allen Teilorten, also auch aus Großachsen und Leutershausen. Es geht darum zu entscheiden, ob für den Bau einer Ortsumgehungsstraße in Großachsen ein Genehmigungsverfahren beantrag werden soll. Der Gemeinderat hatte die Straße im Dezember mehrheitlich abgelehnt. Die Infoveranstaltung heute beginnt um 19 Uhr und ist öffentlich.