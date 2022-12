Nach Leichenfund in Mannheim: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Im Fall des Mannes, der am 10. Dezember in Mannheim tot aufgefunden wurde, ist jetzt Haftbefehl gegen einen 25-Jährigen erlassen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verdächtigen Körperverletzung mit Todesfolge vor. Nach Angaben der Ermittlungsbehörde wurde der Mann bereits am vergangenen Samstag am Hauptbahnhof Köln festgenommen. Der 25-Jährige wird verdächtigt, für den Tod eines Wohnsitzlosen slowakischen Staatsangehörigen zu sein, der am 10. Dezember leblos in Mannheim aufgefunden wurde. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Mannheim bei der zuständigen Ermittlungsrichterin einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erwirkt.

Mit diesem Bild des Opfers sucht die Polizei nach Zeugen Polizei Mannheim

Wegen Fluchtgefahr im Gefängnis

Weil bei dem ebenfalls wohnsitzlosen Mann Flucht- und Verdunkelungsgefahr besteht, wurde der 25-Jährige in ein Gefängnis gebracht, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen der Sonderkommission "SOKO Areal" zu den genauen Tatumständen laufen weiter.

Flyer verteilt und Plakate aufgehängt

Die Polizei hat nach eigenen Angaben im Mannheimer Stadtgebiet und vor allem rund um den Fundort der Leiche Flyer verteilt und Plakate mit einem Bild des Opfers aufgehängt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise von Zeugen, die z. B. eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben oder weitere Angaben zum Verstorbenen machen können.